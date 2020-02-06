Лікар з Уханя помер від коронавірусу

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Четвер, 6 лютого 2020, 23:46

Китайський лікар, який завчасно намагався попередити про спалах коронавірусу і через це потрапив під підозру з боку влади комуністичного Китаю, помер у лікарні.

Джерело: AP з посиланням на Центральну лікарню Вуханя

Деталі: Згідно з повідомленням лікарів, 34-річний Лі Веньлян помер, "заразившись під час боротьби з епідемією пневмонії".

Всесвітня організація охорони здоров'я написала у Твіттері: "Ми глибоко засмучені смертю доктора Лі Веньляна. Нам усім слід цінувати роботу, яку він зробив".

Що було раніше: 6 лютого стало відомо, що Лі помер після зараження в Ухані.

Однак через кілька годин китайські ЗМІ повідомили, що його вдалося реанімувати після зупинки серця, але хворий надалі перебуває у критичному стані.

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам у груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, у якому його звинувачували в "брехливих заявах".
  • 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.

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Українська правда
Теми: коронавірус епідемія Китай


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