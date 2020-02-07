Розгляд закону про ринок землі може затягнутись на кілька місяців – "Слуга народу"

Депутати з фракції "Слуга народу" прогнозують, що розгляд у другому читанні законопроєкту № 2178-10 про відкриття ринку землі може "тривати три-п’ять пленарних тижнів.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка у кулуарах Верховної Ради.

Пряма мова: "Ми ведемо переговори з нашими колегами, намагаємося достукатися до їх свідомості. Але ми вчора побачили, що з фракції "Батьківщина" і з фракції "Опозиційна платформа - За життя", в принципі, така йде технологія, що кожен депутат зачитує своє правки і, фактично, 60 депутатів з ОПЗЖ і близько 20 в "Батьківщині"... тобто 80 виступів ми точно маємо послухати... і 80 разів пан Сольський (голова Комітету з аграрної і земельної політики - ред.) має сказати, що правка відхилена".

Деталі: На запитання, як довго триватиме розгляд поправок до земельного законопроєкту, Корнієнко відповів, що на це може піти приблизно від трьох до п'яти пленарних тижнів.

Водночас депутат додав, що Рада не може дозволити собі два-три місяці розглядати один законопроєкт".

Корнієнко вважає, що наступного пленарного тижня треба вести дискусію щодо того, як далі рухатися щодо законопроєкту.

Корнієнко також заперечив, що депутати від "Слуги народу" готові йти на поступки в позиції щодо Криму або "торгувати посадами" в обмін на голосування за ринок землі.

Що було раніше: Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа – За життя", які виступають проти відкриття ринку землі, блокували трибуну та президію парламенту.

За перший парламентарі встигли розглянути 184 поправки до законопроєкту. Загалом було внесено 4018 правок.

Радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак повідомляв, що є два варіанти розгляду проєкту закону.

Повна процедура займе близько 2 місяців, оскільки одну й ту саму правку в різних варіаціях будуть розглядати більше 2000 разів.

Водночас, за словами Мушака, комітет Верховної Ради пропонує розглянути документ з використанням 119 та 45 статті Регламенту ВР. Такий розгляд займе до 3 годин.

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