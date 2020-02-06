Рада пройшла 184 правки "по землі" і закрилась, Тимошенко пів дня простояла в президії

Верховна Рада у четвер розглянула 184 правки до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Джерело: Трансляція Верховної Ради

Деталі: Віцеспікер Руслан Стефанчук спочатку хотів продовжити вечірнє засідання на 15 хвилин, проте потім передумав.

Нардепи пройшли 184 правки, при цьому підтримали лише одну.

Водночас, протягом всього вечірнього засідання на знак протесту на місці спікера у президії стояла лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

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Що цьому передувало: У четвер у Верховній Раді Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, протестуючи проти розгляду закону про продаж землі. Депутати від ОПЗЖ заблокували трибуну парламенту. Водночас депутати проголосували за продовження роботи Ради у четвер до 19:30.

Між першим і другим читанням до закону про продаж землі внесли 4018 правок. Комітет підтримав лише 9 із них.

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