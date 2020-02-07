Ситник розповів, як Онищенко хотів усіх надурити, але все одно попався

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що підозрюваний у створенні незаконної газової схеми екснардеп-втікач Олександр Онищенко хотів усіх надурити, коли обіцяв повернутися в Україну, а сам поїхав до Німеччини.

Джерело: спільна пресконференція голови НАБУ і керівника САП Назара Холодницького 7 лютого

Пряма мова: "Що стосується пана Онищенка, то він в черговий раз усіх обманув: сказав в Іспанії, що приїде з Іспанії, а сам поїхав у Германію. Мабуть, він просто не знав, що антикорупційний прокурор підписав міжнародку не тільки в Іспанію, але і в Германію. Це було для нього, мені здається, неочікуваним.

Бо це було напряму з САП зроблено, і він думав, що якщо він виїде з Іспанії, то все в нього буде добре. Він анонсував своє повернення, а сам поїхав в Германію, там його було затримано".

Деталі: Наразі, за словами Ситника, Онищенко перебуває під вартою в Німеччині і "в черговий раз дає чергову обіцянку, що він добровільно погодиться (повернутися в Україну, – ред.)", але чи виконає він обіцяне – невідомо, бо досі не виконував.

За словами директора НАБУ, згода на повернення є важливою, бо вона дозволяє прискорити тривалу процедуру екстрадиції.

Що було раніше: У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

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