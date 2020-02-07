Аваков відповів Ситнику: Ідіотів – шкода

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 17:37

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник "шукає привід виправдати свою корупцію, звинувачуючи інших".

Джерело: глава МВС у Твіттері

Деталі: Очевидно реагуючи на слова Ситника про те, що адміністративна справа, через яку директор НАБУ потрапив до реєстру корупціонерів, - це помста з боку міністра за "справу рюкзаків", Аваков у своєму мікроблозі перейшов на особистості, вживаючи зокрема слова "дурень" та "ідіот".

Пряма мова: "Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру - шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їхній бруд. Навіть можу дати поради:

  1. Відкрити пару трійку фейкових справ самому
  2. Написати в ДБР, що міністр змушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього.
  3. Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі проти Трампа. А його змусили.
  4. Написати в спортлото.

Тоді всі зрозуміють - ідіот. А ідіотів - шкода, їм треба допомагати".

 

Що передувало: Артем Ситник повідомив, що має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився у реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. За його словами, адміністративна справа стосовно нього – продовження історії з рюкзаками від міністра, який "жадає помсти".

Знати більше: Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці

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Українська правда
Теми: Ситник НАБУ Аваков


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