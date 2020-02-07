Аваков відповів Ситнику: Ідіотів – шкода
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник "шукає привід виправдати свою корупцію, звинувачуючи інших".
Джерело: глава МВС у Твіттері
Деталі: Очевидно реагуючи на слова Ситника про те, що адміністративна справа, через яку директор НАБУ потрапив до реєстру корупціонерів, - це помста з боку міністра за "справу рюкзаків", Аваков у своєму мікроблозі перейшов на особистості, вживаючи зокрема слова "дурень" та "ідіот".
Пряма мова: "Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру - шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їхній бруд. Навіть можу дати поради:
- Відкрити пару трійку фейкових справ самому
- Написати в ДБР, що міністр змушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього.
- Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі проти Трампа. А його змусили.
- Написати в спортлото.
Тоді всі зрозуміють - ідіот. А ідіотів - шкода, їм треба допомагати".
Що передувало: Артем Ситник повідомив, що має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився у реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. За його словами, адміністративна справа стосовно нього – продовження історії з рюкзаками від міністра, який "жадає помсти".
Знати більше: Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці
Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента