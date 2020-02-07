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Ситник натякає, що Аваков йому мститься за "рюкзаки"

П'ятниця, 7 лютого 2020, 14:02
Ситник натякає, що Аваков йому мститься за рюкзаки

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився у реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Джерело: Ситник під час брифінгу 7 лютого

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, чи сплатив він штраф 3400 гривень згідно з рішенням суду в адміністративній справі, директор НАБУ зазначив, що готовий це зробити, якщо прийде запит на сплату штрафу. Водночас сказав, що буде "робити все можливе, щоби тут домінував закон, а не бажання помсти окремих людей, які здійснють тиск на суддів".

Він наполягає, що на суддів тиснули на всіх етапах розгляду цієї справи, та дав зрозуміти, що не відчуває за собою провини.

Пряма мова: "Ця адміністративна справа – продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри жаждуть помсти і відповідно роблять все, щоб якимось чином вплинути на моє перебування на посаді…

Якби у мене було відчуття, що я щось таке скоїв, я би не перебував на цій  посаді. На жаль, це простий спосіб спробувати усунути з посади, бо такі рішення не оскаржуються в касаційному порядку за нашим законодавством…

Я майже закінчив і буду направляти скаргу до Європейського суду. Це єдиний… один із дієвих способів переглянути це рішення… Я не збираюсь миритися з незаконними рішеннями. І я зроблю все, щоб вони були скасовані".

Нагадаємо: Син очільника МВС Олександр Аваков був фігурантом справи НАБУ про розтрату держкоштів МВС при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Передісторія:

  • Наприкінці грудня 2019 року стало відомо про рішення апеляційного суду, яким керівника НАБУ Артема Ситника визнали винним у вчиненні корупційного правопорушення. В результаті він потрапив до "реєстру корупціонерів". 
  • Керівника НАБУ звинуватили в отриманні подарунку у вигляді 25 тисяч гривень (тисячі доларів) за 6 днів відпочинку на базі відпочинку в селі Рівненської області.

Знати більше: Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці

Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СитникНАБУАваков
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