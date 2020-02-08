Канадські юристи вимагають від Ірану компенсації за збиття літака МАУ

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Субота, 8 лютого 2020, 12:01

Канадські юристи подали позов проти Ірану від імені жертв збиття українського літака над Тегераном, вимагаючи 1,5 мільярдів канадських доларів компенсації (1,1 мільярда доларів США).

Джерело: Reuters

Деталі: У якості відповідачів у позові згадуються Іран, його верховний лідер та "Корпус вартових ісламської революції".

Головний позивач у справі є анонімним, він згадується під ім'ям Джона Доу і є найближчим родичем однієї з жертв катастрофи. У позивній заяві зазначається, що особу позивача потрібно захистити через побоювання за безпеку його родини в Ірані.

У позові стверджується, що збиття літака було "навмисним і свідомим актом тероризму".

Видання пише, що позов був поданий 24 січня в Торонто, але незрозуміло, чи він був вручений відповідачам в Ірані.

Один із керівників групи адвокатів Іона Арнольд зазначив виданню, що канадський уряд має забезпечити таке повідомлення, і що він уже отримав підтвердження, що воно перебуває "в дорозі".

Передісторія:

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.

Українська правда
Теми: Канада Іран катастрофа МАУ в Ірані суд


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