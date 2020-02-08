Канадські юристи вимагають від Ірану компенсації за збиття літака МАУ
Канадські юристи подали позов проти Ірану від імені жертв збиття українського літака над Тегераном, вимагаючи 1,5 мільярдів канадських доларів компенсації (1,1 мільярда доларів США).
Джерело: Reuters
Деталі: У якості відповідачів у позові згадуються Іран, його верховний лідер та "Корпус вартових ісламської революції".
Головний позивач у справі є анонімним, він згадується під ім'ям Джона Доу і є найближчим родичем однієї з жертв катастрофи. У позивній заяві зазначається, що особу позивача потрібно захистити через побоювання за безпеку його родини в Ірані.
У позові стверджується, що збиття літака було "навмисним і свідомим актом тероризму".
Видання пише, що позов був поданий 24 січня в Торонто, але незрозуміло, чи він був вручений відповідачам в Ірані.
Один із керівників групи адвокатів Іона Арнольд зазначив виданню, що канадський уряд має забезпечити таке повідомлення, і що він уже отримав підтвердження, що воно перебуває "в дорозі".
Передісторія:
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
- 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
- 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.