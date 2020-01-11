Корпус стражей исламской революции взял ответственность за крушение самолета МАУ

Корпус стражей исламской революции (КСИР), военная ветвь исполнительной власти Ирана, взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.

Источник: заявление командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, сообщает иранское агентство "Тасним", "Европейская правда" со ссылкой на IRNA.

Прямая речь: "Я лично принимаю на себя полную ответственность за непреднамеренное сбивание украинского самолета".

"Когда я понял, что случилось, мне хотелось умереть, чтобы не быть свидетелем такого события".

Детали: По словам генерала, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету из-за направления, в котором он летел.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IRNA, по словам генерала, больше недели все системы ПВО в стране находились в состоянии полной боевой готовности из-за обострения отношений с США.

"В ночь инцидента уровень готовности поднялся на уровень состояния войны", - сказал он.

"Когда самолет вылетел из аэропорта, система (указывая на точку поражения) видит, что согласно информации, предоставленной оператору, ситуация является боевой, и крылатая ракета была запущена", - сказал генерал

"Оператор в этих обстоятельствах должен был позвонить и подтвердить запуск, но его система связи, очевидно, не работала. Либо сработала система помех, либо сеть была перегружена, в любом случае в этих условиях у него была возможность принять решение в течение 5 секунд, и он не смог этого сделать. К сожалению, он принял неверное решение, ракета была выпущена и самолет был сбит", - добавил он.

Хаджизаде заявил, что получил информацию о сбитом самолете в среду утром. Он уверяет, что Иран не собирался скрывать обстоятельства катастрофы, а не раскрывал информацию до сегодня только для того, чтобы собрать все необходимые данные.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

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