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Корпус стражей исламской революции взял ответственность за крушение самолета МАУ

Суббота, 11 января 2020, 12:19
Амир-Али Хаджизаде
Tasnim

Корпус стражей исламской революции (КСИР), военная ветвь исполнительной власти Ирана, взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.

Источник: заявление командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, сообщает иранское агентство "Тасним", "Европейская правда" со ссылкой на IRNA.

Прямая речь: "Я лично принимаю на себя полную ответственность за непреднамеренное сбивание украинского самолета".

"Когда я понял, что случилось, мне хотелось умереть, чтобы не быть свидетелем такого события".

Детали: По словам генерала, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету из-за направления, в котором он летел.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IRNA, по словам генерала, больше недели все системы ПВО в стране находились в состоянии полной боевой готовности из-за обострения отношений с США.

"В ночь инцидента уровень готовности поднялся на уровень состояния войны", - сказал он.

"Когда самолет вылетел из аэропорта, система (указывая на точку поражения) видит, что согласно информации, предоставленной оператору, ситуация является боевой, и крылатая ракета была запущена", - сказал генерал

"Оператор в этих обстоятельствах должен был позвонить и подтвердить запуск, но его система связи, очевидно, не работала. Либо сработала система помех, либо сеть была перегружена, в любом случае в этих условиях у него была возможность принять решение в течение 5 секунд, и он не смог этого сделать. К сожалению, он принял неверное решение, ракета была выпущена и самолет был сбит", - добавил он.

Хаджизаде заявил, что получил информацию о сбитом самолете в среду утром. Он уверяет, что Иран не собирался скрывать обстоятельства катастрофы, а не раскрывал информацию до сегодня только для того, чтобы собрать все необходимые данные.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 

Украинская правда

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