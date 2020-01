ИРАН ПРИЗНАЛ, ЧТО СБИЛ УКРАИНСКИЙ САМОЛЕТ

Иран официально признал, что сбил украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ.

Источник: The New York Times

Детали: В субботу утром об этом объявили иранские военные.

По их словам, это произошло по ошибке из-за того, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.

Как говорится в заявлении, самолет "принял положение и высоту вражеской цели", когда приблизился к базе иранского Корпуса Стражей Исламской революции (элитный военное подразделение – УП). Именно в этих условиях "из-за человеческой ошибки" самолет "попал под обстрел".

"Печальный день. Предварительные выводы внутренних расследований вооруженных сил: человеческая ошибка во времена кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и другим пострадавшим странам", – написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

