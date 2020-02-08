Атестацію до ОГП не пройшла більша частина експрокурорів ГПУ - Чумак
Із 1339 прокурорів колишньої Генпрокуратури успішно пройшли атестацію і залишилися працювати у новоствореному Офісі генерального прокурора лише 629 осіб.
Джерело: заступник генпрокурора, керівник САП у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак в інтерв’ю "Радіо Свобода"
Деталі: За словами Чумака, одним із елементів атестації були анонімні комп’ютерні тести.
Пряма мова: "Ніхто не сказав, що вони були незаконні. Ніхто не сказав, що вони були несправедливі. Ніхто не сказав, що хтось міг якось підглянути або щось там зробити так, що хтось когось підтягнув".
"Ніхто ніколи за 28 років у країні такого (атестації - ред.) не робив. Причому ніхто ж не каже, що ця атестація була необ’єктивною. Так, будуть позови до суду, будуть, напевне, різні судові рішення".
Деталі: Чумак додав, що іще одним елементом атестації були співбесіди, які проводили 6 кадрових комісій.
До складу комісій, за словами Чумака, входили заступники генпрокурора, представники громадськості, та представники, "делеговані міжнародними організаціями".
Дослівно: "Це (делеговані міжнародними організаціями представники - ред.) були особи, делеговані країнами-донорами, які допомагають у реформі прокуратури, а саме - країнами Європи, а також США", уточнив заступник генпрокурора.
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Передісторія:
- У вересні Верховна Рада ухвалила законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", який передбачав ліквідацію військової прокуратури, зменшення штату прокуратури, призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021. До генпрокурора повернули вимогу мати вищу юридичну освіту. Усі прокурори, які мали бажання залишитися у системі прокуратури, мали пройти атестацію.
- Новий Офіс генерального прокурора почав роботу 2 січня 2020 року.
- У жовтні, за повідомленням ГПУ, у кадрові служби органів прокуратури надійшли заяви на проходження атестації від 94,6% прокурорів, в Офісі генерального прокурора виявили бажання працювати 80% прокурорів тодішнього складу ГПУ.
- Наприкінці жовтня, за даними члена кадрової комісії Олександра Леменова, майже 30% претендентів на роботу в ОГП не склали іспит на знання законодавства.
- Разом з тим Генеральна прокуратура не допустила до атестації прокурорів управління спецрозслідування Олексія Донського і Сергія Горбатюка, які займалися розслідуваннями справ Майдану. У січні 2020 р. стало відомо, що три прокурори у справах Майдану, які вели справи "беркутівців", які взяли участь в обміні утримуваними особами з РФ, успішно пройшли співбесіди в ОГП і залишаються на займаних посадах.