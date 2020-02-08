Атестацію до ОГП не пройшла більша частина експрокурорів ГПУ - Чумак

Із 1339 прокурорів колишньої Генпрокуратури успішно пройшли атестацію і залишилися працювати у новоствореному Офісі генерального прокурора лише 629 осіб.

Джерело: заступник генпрокурора, керівник САП у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Чумака, одним із елементів атестації були анонімні комп’ютерні тести.

Пряма мова: "Ніхто не сказав, що вони були незаконні. Ніхто не сказав, що вони були несправедливі. Ніхто не сказав, що хтось міг якось підглянути або щось там зробити так, що хтось когось підтягнув".

"Ніхто ніколи за 28 років у країні такого (атестації - ред.) не робив. Причому ніхто ж не каже, що ця атестація була необ’єктивною. Так, будуть позови до суду, будуть, напевне, різні судові рішення".

Деталі: Чумак додав, що іще одним елементом атестації були співбесіди, які проводили 6 кадрових комісій.

До складу комісій, за словами Чумака, входили заступники генпрокурора, представники громадськості, та представники, "делеговані міжнародними організаціями".

Дослівно: "Це (делеговані міжнародними організаціями представники - ред.) були особи, делеговані країнами-донорами, які допомагають у реформі прокуратури, а саме - країнами Європи, а також США", уточнив заступник генпрокурора.

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