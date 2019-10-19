Генеральная прокуратура не допустила к аттестации прокуроров управления спецрасследований Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел Майдана.

Источник: комментарий Донского "Громадському" и "Громадському радио"

Детали: В связи с реформой органов прокуратуры было принято решение провести аттестацию всех сотрудников.

Для допуска к аттестации нужно было подписать заявление специального образца. В нем, в частности, говорилось о том, что подписант дает согласие на то, что при принятии решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять.

"Согласен с тем, что во время проведения собеседования и принятия решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению", - говорится в заявлении, которое предлагала подписать ГПУ.

По словам Донского, он и Горбатюк написали заявление на прохождение аттестации не того образца, предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Из-за этого их и не допустили.

Прямая речь Донского: "Для меня категорически неприемлемо давать добровольное согласие на использование анонимной информации без подтверждения при прохождении аттестации. Если кто-то считает это законным, то пусть это делает, но зачем требовать добровольное согласие. По моему мнению, это незаконно".

Детали: По словам Донского, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний является заместителем руководителя управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Отмечается, что следователей уволили из-за того, что они подали заявление на согласие о переаттестации в произвольной форме и не соглашались с новой формой.

Что было раньше: 16 октября первый заместитель генпрокурора Виталий Каско сообщил, что дела о расстрелах на Майдане из Управления спецрасследований Генпрокуратуры перейдут по подследственности в Государственное бюро расследований, а дела об экономических преступлениях в отношении бывших высокопоставленных чиновников - в Национальное антикоррупционное бюро.

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