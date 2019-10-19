Генеральная прокуратура уволила трех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана.

Источник: прокурор департамента Алексей Донской в ​​комментарии Громадському радио

Детали: По словам Донского, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний является заместителем руководителя управления Сергея Горбатюка.

Отмечается, что следователей уволили из-за того, что они подали заявление на согласие о переаттестации в произвольной форме и не соглашались с новой формой.

Вместе с тем, журналистка Ирина Ромалийська на своей странице в Facebook сообщила, что Сергей Горбатюк, Алексей Донской и еще более 200 прокуроров ГПУ не допущены к аттестации, а следовательно, будут уволены.

По ее данным, для прохождения аттестации прокуроров обязывали подписать согласие на признание любой, даже анонимной жалобы, без ее официального подтверждения.

Что было раньше: 16 октября первый заместитель генпрокурора Виталий Каско сообщил, что дела о расстрелах на Майдане из Управления спецрасследований Генпрокуратуры перейдут по подследственности в Государственное бюро расследований, а дела об экономических преступлениях в отношении бывших высокопоставленных чиновников - в Национальное антикоррупционное бюро.

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