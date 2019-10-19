ГПУ уволила трех следователей, занимавшихся делами Майдана – прокурор
Генеральная прокуратура уволила трех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана.
Источник: прокурор департамента Алексей Донской в комментарии Громадському радио
Детали: По словам Донского, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний является заместителем руководителя управления Сергея Горбатюка.
Отмечается, что следователей уволили из-за того, что они подали заявление на согласие о переаттестации в произвольной форме и не соглашались с новой формой.
Вместе с тем, журналистка Ирина Ромалийська на своей странице в Facebook сообщила, что Сергей Горбатюк, Алексей Донской и еще более 200 прокуроров ГПУ не допущены к аттестации, а следовательно, будут уволены.
По ее данным, для прохождения аттестации прокуроров обязывали подписать согласие на признание любой, даже анонимной жалобы, без ее официального подтверждения.
Что было раньше: 16 октября первый заместитель генпрокурора Виталий Каско сообщил, что дела о расстрелах на Майдане из Управления спецрасследований Генпрокуратуры перейдут по подследственности в Государственное бюро расследований, а дела об экономических преступлениях в отношении бывших высокопоставленных чиновников - в Национальное антикоррупционное бюро.
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Предыстория:
- 29 августа генпрокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении. В тот же день Верховная Рада уволила Луценко и назначила генпрокурором зампреда Офиса президента Руслана Рябошапку.
- 29 августа Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
- В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.
- 19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.
- Согласно закону, все прокуроры, желающие остаться в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.
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