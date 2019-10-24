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Аттестация прокуроров: почти треть провалила тест на знание законов

Четверг, 24 октября 2019, 13:58

Почти 30% претендентов на работу в Офисе генерального прокурора не сдали экзамен на знание законодательства.

Источник: facebook члена кадровой комиссии Александра Леменова

Дословно: "Сегодня завершилось тестирование на знание законодательства среди претендентов на работу в Офисе Генерального прокурора. Есть предварительные данные, которые еще будем перечислять и проверять.

За два дня: 1 088 прокуроров, из которых проходят дальше 774, не сдали экзамен 197, не явились 117. Отсев составляет 29%".

Детали: Леменов сообщил, что среди прокуроров, которые не сдали экзамен распространяют идею подавать иск о незаконности кадровых комиссий и положения об аттестации, потому что им "нечего терять".

Он также рассказал, что после провала экзамена некоторые прокуроры заявляют, что им не засчитали экзамен потому проходной балл был 95, или, что выключался ноутбук, но акт не составили.

Леменов отметил, что большинство кандидатов, которые сдали экзамен, заявляли, что тесты просты.

Что было раньше: 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы.

Во время тестирования кандидатам на должности прокурора нужно с помощью компьютерной техники ответить на 100 вопросов за 100 минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Результат каждого кандидата появляется на экране компьютера сразу после завершения теста.

Прокуроры, набравшие необходимое количество баллов (проходной балл - 70) допускаются к следующему этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки.

Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.

Почему это важно: По замыслу реформаторов, работать в новых органах прокуратуры продолжат прокуроры, которые пройдут оценку по критериям профессионализма и доброчесности. Эффективность аттестации в рамках реформы прокуратуры, инициированной президентом Владимиром Зеленским и принятой парламентом, ставили под сомнение некоторые прокуроры. Против принятого порядка аттестации высказывался в том числе на тот момент руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Предыстория:

  • Процедура переаттестации будет состоять из трех этапов. На первом - компьютерном тесте - будут проверяться профессиональные знания. К следующему этапу аттестации будут допущены те, кто наберет проходной балл.
  • Заявления на переаттестацию подали почти 94,6% прокуроров.
  • 218 прокуроров Генеральной прокуратуры, которые отказались от аттестации для перевода в Офис Генерального прокурора, будут уволены. Также пойдут прокуроры, подавшие заявления, не соответствующие установленной форме.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка утвердил состав двух кадровых комиссий. Первую кадровую комиссию возглавил главный военный прокурор Виктор Чумак, вторую – перый замгенпрокурора Виталий Касько.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Генпрокуратурареформы
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