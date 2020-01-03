Прокуроры обмененных "беркутов" успешно прошли собеседования в Офисе генпрокурора

Три прокурора по делам Майдана успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора, Громадское

Детали: Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях.

В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

В комментарии hromadske прокурор Игорь Земсков не стал разглашать детали собеседования, ведь "большинство вопросов касались расследований".

Земсков занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

В то же время он отметил, что остается работать над делами Майдана.

Прямая речь: "Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я старший группы прокуроров".

Что было раньше: В Офисе генерального прокурора продолжались собеседования по утверждению на административные должности. В частности, квалификационную аттестацию проходят прокуроры с прошлой прокурорской группы, которіе расследовали массовые расстрелы на Майдане: Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов.

Ранее собеседование успешно прошел еще один прокурор по делам Майдана Алексей Донской.

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Напомним: 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, в рамках которого Украина передала, в частности, пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

В ходе заседания прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году.

27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.

Представители семей героев Небесной сотни обратились в ГПУ и комиссии по утверждению на административные должности с заявлениями в поддержку отстраненных прокуроров