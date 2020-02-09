На Закарпатті затримали осіб, яких пов'язують зі стріляниною в Мукачево — ЗМІ
На Закарпатті в селищі міського типу Нижні Ворота Воловецького району силовики затримали кількох осіб, які, ймовірно, пов'язані з стріляниною в Мукачево.
Джерело: видання mukachevonet
Деталі: Затримання пройшло близько 22:00 на посту поліції у Нижніх Воротах.
Два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 прямували до Закарпатської області.
За інформацією місцевого видання, затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві.
Що передувало: 7 лютого о 10 ранку до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Поранення отримали двоє чоловіків.
Депутати Мукачівської міськради звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом надати місту невідкладну і дієву правоохоронну допомогу.
Вони також попросили змінити керівництво міського управління поліції на фахівців з інших регіонів країни.