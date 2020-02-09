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На Закарпатті затримали осіб, ймовірно причетних до стрілянини у Мукачеві — ЗМІ

Неділя, 9 лютого 2020, 06:13

На Закарпатті у смт. Нижні Ворота Воловецького району силовики затримали кількох осіб, які, ймовірно, пов'язані з стріляниною у Мукачеві. 

Джерело: Mukachevo.net

Деталі: Затримання пройшло близько 22:00 на посту поліції у Нижніх Воротах.

Два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 прямували до Закарпатської області.

За інформацією місцевого видання, затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві.

 
 
фото - Mukachevo.net 

Що передувало:

7 лютого о 10 ранку до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Поранення отримали двоє чоловіків.

Депутати Мукачівської міськради звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом надати місту невідкладну і дієву правоохоронну допомогу. 

Вони також попросили змінити керівництво міського управління поліції на фахівців з інших регіонів країни.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві: до оперативно-профілактичного відпрацювання у місті було залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції та Нацгвардії. 

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"Українська правда" у Threads

Теми: Мукачевеполіція
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