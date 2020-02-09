На Закарпатті затримали осіб, яких пов'язують зі стріляниною в Мукачево — ЗМІ

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Неділя, 9 лютого 2020, 07:13

На Закарпатті в селищі міського типу Нижні Ворота Воловецького району силовики затримали кількох осіб, які, ймовірно, пов'язані з стріляниною в Мукачево.

Джерело: видання mukachevonet

Деталі: Затримання пройшло близько 22:00 на посту поліції у Нижніх Воротах.

Два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 прямували до Закарпатської області.

За інформацією місцевого видання, затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві.

Що передувало: 7 лютого о 10 ранку до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Поранення отримали двоє чоловіків.

Депутати Мукачівської міськради звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом надати місту невідкладну і дієву правоохоронну допомогу. 

Вони також попросили змінити керівництво міського управління поліції на фахівців з інших регіонів країни.

Теми: Мукачеве поліція


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