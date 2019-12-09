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Российские паспорта получили 125 тысяч жителей оккупированного Донбасса – МВД РФ

Понедельник, 9 декабря 2019, 15:53
Российские паспорта получили 125 тысяч жителей оккупированного Донбасса – МВД РФ

По сообщению МВД РФ, российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Источник: Радио Свобода со ссылкой на  главу МВД России Владимира Колокольцева

Детали: По словам Колокольцева с апреля 2019 года российские паспорта получили порядка 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.

Всего в пункты приёма документов в Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений на получение российского гражданства.

Что было раньше: В ноябре губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что российские паспорта с конца апреля 2019 года выданы более 170 тысячам жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Предыстория:

  • 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
  • Путин назвал это вопросом "гуманитарного характера". "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – заявил тогда он.
  • Россия спровоцировала конфликт на востоке Украины весной 2014 года и поддерживает его до сих пор, добиваясь особого статуса для Донбасса от Украины.
  • Открыто "присоединять" ОРДЛО к РФ, как аннексированный Крым, Россия не пытается.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОРосcиягражданство
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