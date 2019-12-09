Российские паспорта получили 125 тысяч жителей оккупированного Донбасса – МВД РФ

По сообщению МВД РФ, российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Источник: Радио Свобода со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева

Детали: По словам Колокольцева с апреля 2019 года российские паспорта получили порядка 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.

Всего в пункты приёма документов в Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений на получение российского гражданства.

Что было раньше: В ноябре губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что российские паспорта с конца апреля 2019 года выданы более 170 тысячам жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Предыстория: