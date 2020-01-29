В России хотят еще больше упростить процедуру получения гражданства для украинцев, избавив от прохождения собеседования на признание носителями русского языка

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на начальницу главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

Прямая речь: "Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка".

Детали: Она добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

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