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В РФ хотят признать украинцев "носителями русского языка" и упростить выдачу гражданства

Среда, 29 января 2020, 12:38
В РФ хотят признать украинцев носителями русского языка и упростить выдачу гражданства

В России хотят еще больше упростить процедуру получения гражданства для украинцев, избавив от прохождения собеседования на признание носителями русского языка

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на начальницу главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

Прямая речь: "Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка".

Детали: Она добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

Предыстория:

  • 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписалуказ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
  • Путин назвал это вопросом "гуманитарного характера". "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – заявил тогда он.
  • В начале декабря 2019 года в МВД РФ заявили, что российские паспорта получили около 125 тысяччеловек, проживающих в ОРДЛО.
  • Россия спровоцировала конфликт на востоке Украины весной 2014 года и поддерживает его до сих пор, добиваясь особого статуса для Донбасса от Украины.
  • Открыто "присоединять" ОРДЛО к РФ, как аннексированный Крым, Россия не пытается.

Темы: гражданствоРосcияязык
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