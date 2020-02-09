В українця на борту Diamond Princess виявили коронавірус

3936 переглядів
Неділя, 9 лютого 2020, 17:46

В одного українця на борту лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії, виявили коронавірус.

Джерело: Associated Press, Департаменті консульської служби МЗС у коментарі Укрінформу

Дослівно: "Японія повідомила про ще шість випадків серед 3700 пасажирів та екіпажу на борту карантинного круїзного лайнера Diamond Princess, що збільшило число інфікованих на судні до 70. Нові випадки – американська пасажирка 70 років та п'ять членів екіпажу - чотири філіппінці та українець".

Деталі: Пізніше в Департаменті консульської служби МЗС Укрінформу підтвердили, що одного українця інфіковано коронавірусом.

Дослівно: "Є один інфікований громадянин України, який перебував на круїзному лайнері біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний. Зі шпиталізованим підтримується зв'язок. Ситуація на контролі міністра закордонних справ та посольства України в Японії".

Що передувало: Раніше вже повідомлялося, що число заражених зросло до 70, однак не була відома національність нових інфікованих.

Читайте також: 

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 - пасажири, решта - члени екіпажу, в тому числі - 25 українців.
  • Перевірки на наявність вірусу у пасажирів лайнера почали після того, як у одного з них діагностували коронавірус. За підсумками перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин.
  • За останніми даними, в результаті зараження коронавірусом померли 813 осіб, за останню добу - 89 осіб. Кількість випадків інфікування зросла до 37 549 осіб. 

Українська правда
Теми: коронавірус Японія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На боротьбу із коронавірусом Китай виділить понад 10 мільярдів доларів 9 лютого 2020, 15:57
Коронавірус отримав тимчасову офіційну назву 9 лютого 2020, 13:43
Коронавірус на лайнері з українцями на борту виявили у 70 осіб - ЗМІ 9 лютого 2020, 10:52
Усі новини
Головні новини
В українця на борту Diamond Princess виявили коронавірус
РФ готується істотно спростити надання громадянства, щоб "захищати"
Трамп пояснив, чому звільнив експерта по Україні в Раді нацбезпеки
Чумак розповів про нові зарплати у новому Офісі генпрокурора
Усі новини
мандри

10 причин, чому подорож на вихідні – вдала ідея

рейтинги

Національна кінопремія "Золота Дзиґа": довгий список претендентів

Кіно

Кіно в лютому: нові фільми Клінта Іствуда і Романа Поланського, "Черкаси" та інші