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В українця на борту Diamond Princess виявили коронавірус

Неділя, 9 лютого 2020, 16:46
В українця на борту Diamond Princess виявили коронавірус

В одного українця на борту лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії, виявили коронавірус.

Джерело: Associated Press, Департаменті консульської служби МЗС у коментарі Укрінформу

Дослівно AP: "Японія повідомила про ще шість випадків серед 3700 пасажирів та екіпажу на борту карантинного круїзного лайнера Diamond Princess, що збільшило число інфікованих на судні до 70. Нові випадки – американська пасажирка 70 років та п'ять членів екіпажу - чотири філіппінці та українець".

Деталі: Пізніше в Департаменті консульської служби МЗС Укрінформу підтвердили, що одного українця інфіковано коронавірусом.

Дослівно: "Є один інфікований громадянин України, який перебував на круїзному лайнері біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний. Зі шпиталізованим підтримується зв'язок. Ситуація на контролі міністра закордонних справ та посольства України в Японії".

Що передувало: Раніше вже повідомлялося, що число заражених зросло до 70, однак не була відома національність нових інфікованих.

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Передісторія:

  • На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 - пасажири, решта - члени екіпажу, в тому числі - 25 українців.
  • Перевірки на наявність вірусу у пасажирів лайнера почали після того, як у одного з них діагностували коронавірус. За підсумками перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин.
  • За останніми даними, в результаті зараження коронавірусом померли 813 осіб, за останню добу - 89 осіб. Кількість випадків інфікування зросла до 37 549 осіб. 

Українська правда

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Теми: коронавірусЯпонія
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