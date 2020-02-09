Українця, який перебував на борту лайнера Diamond Princess і в якого виявили коронавірус 2019-nCoV, госпіталізували до японської лікарні, де він пробуде щонайменше 14 днів.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Дослівно: "На борту лайнера Diamond Princess (який знаходиться на карантині біля берегів Японії) за результатами лабораторних досліджень, в українця, члена команди лайнеру, виявлено гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV.

Зазначена інформація отримана національним координатором Міжнародних медико-санітарних правил в рамках взаємного інформування.

Наразі українець знятий з лайнеру, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Міністерство охорони здоров’я України буде щоденно поінформоване про стан його здоров’я".

Деталі: У МОЗ зазначили, що дата повернення українців, які перебувають на лайнері Diamond Princess, іще не визначена. Однак по поверненні "за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження".

Також повідомляється, що станом на 9 лютого, серед підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV на лайнері громадяни наступних держав: Японії - 28 осіб, США - 14, Австралії - 7, Канади - 7, Гонконгу - 3, Китаю - 2, Нової Зеландії - 1, Філіппін - 5, Аргентини - 1, Великобританії - 1 та України - 1.

Що передувало: У неділю агентство Associated Press повідомило, що в одного українця на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус. Цю інформацію підтвердили в Департаменті консульської служби МЗС.

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