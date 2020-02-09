В уряді може з'явитися новий віцепрем'єр, який координуватиме економічний блок, також буде розділено Міністерство ветеранів і окупованих територій.

Джерело: прем'єр Олексій Гончарук в ефірі програми "Факти тижня" на каналі ICTV

Дослівно: "Абсолютно точно, ми хочемо посилити економічний блок, тому що у нас фокус на залучення інвестицій, і нам точно потрібна людина в уряді, яка буде координувати міністерства економічного блоку, економіки, енергетики, інфраструктури, з фокусом на залучення інвестицій. І на те, щоб захистити промисловість. Тому що той стан справ, який є в промисловості, вимагає особливої уваги…. Це може бути новий віце-прем'єр".

"Також ми прийняли рішення про розділення Міністерства ветеранів і окупованих територій. Буде окреме міністерство. Ми запропонували цю позицію (міністерства окупованих територій – ред.) відомому юристу Олексію Резнікову, і я не виключаю, що вже найближчим часом я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення".

Деталі: Гончарук також зазначив, що уряд думає посилити соціальний блок, "тому що в країні, в якій більше 10 млн громадян проживає за межею бідності, це питання дуже актуальне".

Водночас він повідомив, що не бачить передумов для розділення Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства.

Пряма мова: "Реалізація земельної реформи зараз дійсно супроводжується цим міністерством. Там є сильний заступник міністра. Ми думаємо, яким чином посилити цей напрямок, але я зараз не бачу передумов для розділення міністерства".

Деталі: Гончарук також зазначив, що кандидатура ексголкіпера київського "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського на посаду міністра спорту у випадку розділення міністерства Міністерства культури, молоді та спорту серйозно не обговорювалася.

Пряма мова: "Дуже цікаво спостерігати, як розповсюджуються чутки. Ця ідея подумати про Олександра як про можливого урядовця виникла в мене, але серйозно ми її ще не обговорювали".

Деталі: За словами прем'єра, Мінмолодьспорту теоретично може бути розділене, але фінального рішення щодо цього поки немає. Він зазначив, що будь-яке рішення не має завадити підготовці до Олімпіади, яка перебуває на "фінішній прямій".

Читайте також: ПереЗЕвантаження. Як Зеленський готується змінити уряд Гончарука