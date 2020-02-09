Державний апарат буде скорочено мінімум на 10% – Гончарук

Прем'єр Олексій Гончарук анонсував скорочення державного апарату в Україні мінімум на 10% цього року.

Джерело: Гончарук в ефірі програми "Факти тижня" на каналі ICTV

Пряма мова: "Ми продовжуємо оптимізувати державу. В цьому році мінімум на 10% ми скоротимо весь державний апарат".

Деталі: За словами прем'єра, велика економія передбачається за рахунок впровадження ІТ-інструментів.

Пряма мова: "Держава має бути менш роздутою, більш компактною, але більш ефективною".