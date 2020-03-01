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Нардепа ОПЗЖ спіймали на брехні щодо слів французької колеги

Неділя, 1 березня 2020, 00:08
Нардепа ОПЗЖ спіймали на брехні щодо слів французької колеги

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин збрехав про те, що французька депутатка Валері Фор-Мунтян висловилась за долучення до переговорів щодо Донбасу представників сепаратистів. 

Джерело: hromadske

Деталі: Волошин приписав вказані висловлювання французькій колезі у дописі у своєму Facebook. Він написав, що Фор-Мунтян, яка очолює групу дружби України та Франції сказала, що "для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів не вистачає сепаратистів". 

Водночас Фор-Мунтян обурена такими заявами нардепа. "Я абсолютно шокована, не знаю, як можна було таке видумати", – заявила вона. Вона дійсно мала зустріч із Волошиним, якого до цього не знала, 27 лютого. Нардеп розповів їй про ідею створення "парламентського нормандського формату". Фор-Мунтян натомість вказала, що перемовини треба залишити на рівні президентів та міністрів МЗС. Залучення депутатів до перемовин може зашкодити процесу. 

Після запитання Волошина про сепаратистів за столом перемовин, депутатка висловила категоричне "ні". 

Нагадаємо:

  • У команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.
  • Зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона може не відбутися в квітні, як планувалося попередньо.

Українська правда

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Теми: ОПЗЖнормандський форматФранція
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