Нормандський саміт може бути відкладений – Пристайко

Зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона може не відбутися в квітні, як планувалося попередньо.

Про це заявив журналістам у Мюнхені міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда".

Міністр підтвердив, що в Мюнхені не відбудеться нормандської зустрічі на міністерському рівні, хоча така можливість обговорювалася.

Однак відбуваються двосторонні переговори між міністрами для узгодження позиції - зокрема Пристайко мав зустріч із німецьким колегою Гайко Маасом. "Головна мета цих переговорів – зустріч лідерів нормандської четвірки в квітні", - зауважив він.

Пристайко також висловив впевненість у тому, що "нормандський саміт" однозначно відбудеться.

"Лідери обов’язково зустрінуться", - запевнив міністр.

"Лідери нормандської четвірки мають зустрітися. Можливо це буде не в квітні, а пізніше. Нам важливо щоби були домовленості, яких вони зможуть досягти", - додав Вадим Пристайко.

Маас напередодні заявив, що Маас домовлятися із колегами з держав "Нормандської четвірки" про наступну зустріч лідерів.

Як відомо, у команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.