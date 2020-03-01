У Росії відбулись акції пам’яті Немцова, затримали 13 осіб
Неділя, 1 березня 2020, 01:47
У містах Росії пройшли акції пам’яті вбитого 5 років тому опозиціонера Бориса Нємцова. Під час заходів силовики затримали 13 осіб.
Джерело: ОВД-Инфо, "Інтерфакс"
Деталі: Акції відбулись у 31 місті. Наймасовіша пройшла в столиці. За повідомленням ОВД-Інфо, у ній взяли участь понад 22 тисячі осіб. Водночас правоохоронці стверджують, що цифра була в два рази менше.
У Санкт-Петербурзі вимагати знайти замовників вбивства політика вийшли близько 1,5 тисячі людей. Там же поліція затримала 8 осіб, пояснюючи це "невідповідністю плаката тематиці заходу". Шість затриманих вже відпустили. Де перебувають ще двоє – невідомо.
Також затримання відбулись у Владивостоці. Там силовики забирали осіб, які брали участь у одиночних пікетах.
Нагадаємо:
- Опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений у центрі Москви 27 лютого 2015 року.
- Вбивство політика сталося за день до опозиційного маршу "Весна", запланованого на 1 березня.
- Виконавців злочину засудили до тривалих термінів. Замовників вбивства досі не знайшли.
- На території Росії пошуковик Google видалив з видачі в результатах пошуку посилання на два матеріали видання "Медіазона" про суд у справі про вбивство Бориса Нємцова.
Українська правда