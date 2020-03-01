У Росії відбулись акції пам’яті Немцова, затримали 13 осіб

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Неділя, 1 березня 2020, 02:47
Інтерфакс

У містах Росії пройшли акції пам’яті вбитого 5 років тому опозиціонера Бориса Нємцова. Під час заходів силовики затримали 13 осіб. 

Джерело: ОВД-Инфо, "Інтерфакс"

Деталі: Акції відбулись у 31 місті. Наймасовіша пройшла в столиці. За повідомленням ОВД-Інфо, у ній взяли участь понад 22 тисячі осіб. Водночас правоохоронці стверджують, що цифра була в два рази менше. 

У Санкт-Петербурзі вимагати знайти замовників вбивства політика вийшли близько 1,5 тисячі людей. Там же поліція затримала 8 осіб, пояснюючи це "невідповідністю плаката тематиці заходу". Шість затриманих вже відпустили. Де перебувають ще двоє – невідомо. 

Також затримання відбулись у Владивостоці. Там силовики забирали осіб, які брали участь у одиночних пікетах. 

Нагадаємо:

  • Опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений у центрі Москви 27 лютого 2015 року. 
  • Вбивство політика сталося за день до опозиційного маршу "Весна", запланованого на 1 березня.
  • Виконавців злочину засудили до тривалих термінів. Замовників вбивства досі не знайшли. 
  • На території Росії пошуковик Google видалив з видачі в результатах пошуку посилання на два матеріали видання "Медіазона" про суд у справі про вбивство Бориса Нємцова.

Українська правда
Теми: Нємцов Росія


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