Путін та Ердоган зустрінуться наступного тижня
Неділя, 1 березня 2020, 05:00
На тлі конфлікту в Сирії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовився зустрітися із російським колегою Володимиром Путіним у перший тиждень березня.
Джерело: Анадолу
Деталі: Про це повідомив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, режим Башара Асада здійснює обстріли по населених пунктах, лікарнях, школах та позиціях турецьких військових в районі міста Ідліб.
Водночас він наголосив, що не можна стверджувати що сили Росії здійснюють авіаудари по турецьких солдатах.
Він наголосив, що Туреччина та РФ роблять все можливе для досягнення миру в регіоні.
Знати більше: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"
Передісторія:
- 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення. Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
- У Міноборони Росії заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.
- У Туреччині зазначають, що попередили РФ заздалегіть про місця дислокації частин своїх збройних сил у Ідлібі, але попри це, потрапила під удари Асада і РФ. Міноборони Туреччини повідомляло, що у секторі, який потрапив під обстріл, не перебували жодні збройні угруповання опозиції, лише ЗС Туреччини.
- 28 лютого Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.
- Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.
Українська правда