Путін та Ердоган зустрінуться наступного тижня 

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Неділя, 1 березня 2020, 06:00

На тлі конфлікту в Сирії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовився зустрітися із російським колегою Володимиром Путіним у перший тиждень березня. 

Джерело: Анадолу

Деталі: Про це повідомив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, режим Башара Асада здійснює обстріли по населених пунктах, лікарнях, школах та позиціях турецьких військових в районі міста Ідліб.

Водночас він наголосив, що не можна стверджувати що сили Росії здійснюють авіаудари по турецьких солдатах. 

Він наголосив, що Туреччина та РФ роблять все можливе для досягнення миру в регіоні. 

Знати більше: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"

Передісторія:

  • 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення. Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
  • У Міноборони Росії заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.
  • У Туреччині зазначають, що попередили РФ заздалегіть про місця дислокації частин своїх збройних сил у Ідлібі, але попри це, потрапила під удари Асада і РФ. Міноборони Туреччини повідомляло, що у секторі, який потрапив під обстріл, не перебували жодні збройні угруповання опозиції, лише ЗС Туреччини.
  • 28 лютого Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.
  • Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.

Українська правда
Теми: Ердоган Путін Туреччина Росія Сирія


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