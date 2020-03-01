Путін та Ердоган зустрінуться наступного тижня 

На тлі конфлікту в Сирії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовився зустрітися із російським колегою Володимиром Путіним у перший тиждень березня.

Джерело: Анадолу

Деталі: Про це повідомив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, режим Башара Асада здійснює обстріли по населених пунктах, лікарнях, школах та позиціях турецьких військових в районі міста Ідліб.

Водночас він наголосив, що не можна стверджувати що сили Росії здійснюють авіаудари по турецьких солдатах.

Він наголосив, що Туреччина та РФ роблять все можливе для досягнення миру в регіоні.

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