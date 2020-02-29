Туреччина заявила про вбивство 56 сирійських військових
Субота, 29 лютого 2020, 08:57
Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.
Джерело: турецьке агентство Анадолу
Дослівно: "Згідно з повідомленням Міністерства національної оборони республіки, протягом сьогоднішнього дня нейтралізовані 56 солдатів військ дамаського режиму.
Крім того, знищено 8 танків, 4 БТР, 5 гаубиць і 2 ракетні установки противника".
Деталі: Відомство також опублікувало відео знищення розташованого в 13 км від Алеппо "військового об'єкта з хімічною зброєю, транспортних засобів з готовими до пуску ракетними установками".
Також на відео зображені удари по місцях скупчення військових.
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Передісторія:
- 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.
- Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
- У Міноборони Росії заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.
- У Туреччині зазначають, що попередили РФ заздалегіть про місця дислокації частин своїх збройних сил у Ідлібі, але попри це, потрапила під удари Асада і РФ. Міноборони Туреччини повідомляло, що у секторі, який потрапив під обстріл, не перебували жодні збройні угруповання опозиції, лише ЗС Туреччини.
- Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.