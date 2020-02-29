Туреччина заявила про вбивство 56 сирійських військових

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Субота, 29 лютого 2020, 09:57

Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.

Джерело: турецьке агентство Анадолу

Дослівно: "Згідно з повідомленням Міністерства національної оборони республіки, протягом сьогоднішнього дня нейтралізовані 56 солдатів військ дамаського режиму.

Крім того, знищено 8 танків, 4 БТР, 5 гаубиць і 2 ракетні установки противника".

Деталі: Відомство також опублікувало відео знищення розташованого в 13 км від Алеппо "військового об'єкта з хімічною зброєю, транспортних засобів з готовими до пуску ракетними установками".

Також на відео зображені удари по місцях скупчення військових.

Знати більше: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"

Передісторія:

  • 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.
  • Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
  • У Міноборони Росії заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.
  • У Туреччині зазначають, що попередили РФ заздалегіть про місця дислокації частин своїх збройних сил у Ідлібі, але попри це, потрапила під удари Асада і РФ. Міноборони Туреччини повідомляло, що у секторі, який потрапив під обстріл, не перебували жодні збройні угруповання опозиції, лише ЗС Туреччини. 
  • Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.

Теми: Туреччина Сирія Росія


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