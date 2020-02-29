Туреччина заявила про вбивство 56 сирійських військових

Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.

Джерело: турецьке агентство Анадолу

Дослівно: "Згідно з повідомленням Міністерства національної оборони республіки, протягом сьогоднішнього дня нейтралізовані 56 солдатів військ дамаського режиму.

Крім того, знищено 8 танків, 4 БТР, 5 гаубиць і 2 ракетні установки противника".

Деталі: Відомство також опублікувало відео знищення розташованого в 13 км від Алеппо "військового об'єкта з хімічною зброєю, транспортних засобів з готовими до пуску ракетними установками".

Також на відео зображені удари по місцях скупчення військових.

Знати більше: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"

Передісторія: