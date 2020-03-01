Єрмак у Мінську назвав бажану дату обміну "всіх на всіх"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник керівника АП Росії Дмитро Козак обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх".

Джерело: повідомлення ОПУ у Facebook

Деталі: За даними Офісу президента, зустріч відбулася у Мінську, участь у переговорах взяли представники української та російської делегацій.

Дослівно: "Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про яке домовилися лідери "Нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року".

"Єрмак зазначив про намір провести наступний трек обміну в березні".

Деталі: В ході зустрічі учасники "наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих у ході саміту в Нормандському форматі".

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