Єрмак у Мінську назвав бажану дату обміну "всіх на всіх"
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник керівника АП Росії Дмитро Козак обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх".
Джерело: повідомлення ОПУ у Facebook
Деталі: За даними Офісу президента, зустріч відбулася у Мінську, участь у переговорах взяли представники української та російської делегацій.
Дослівно: "Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про яке домовилися лідери "Нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року".
"Єрмак зазначив про намір провести наступний трек обміну в березні".
Деталі: В ході зустрічі учасники "наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих у ході саміту в Нормандському форматі".
Нагадаємо,
- 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандського формату". У Парижі відбулась і окрема зустріч Зеленського і Путіна.
- Сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за 4 місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними, припинення обстрілів під уже цілодобовим моніторингом місії ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.
- 29 грудня у рамках обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
- 15 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
- За даними СБУ, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримуються 184 особи.
- Глава МЗС України Вадим Пристайко висловлював очікування, що новий масштабний обмін полоненими відбудеться до зустрічі у "нормандському форматі".