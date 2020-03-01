Гончарук і Єрмак зустрілися у київському ресторані

12236 переглядів
Неділя, 1 березня 2020, 21:24
Гончарук і Єрмак у ресторані "Сутра" 1 березня
Christopher Miller/Twitter

Прем'єр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у київському ресторані "Сутра" у неділю ввечері.

Джерело: журналіст Крістофер Міллер у Twitter, "Українська правда"

 
Фото Крістофера Міллера

Деталі: Крістофер Міллер повідомив, що став свідком зустрічі Гончарука і Єрмака в індійському ресторані "Сутра" у Києві.

Пряма мова Міллера: "Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую".

"Щойно вони закінчили розмову і поїхали. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського".

Деталі: "Українській правді" вдалося зняти відео, як Гончарук і Єрмак залишають ресторан.

Передісторія:

  • 28 лютого президент Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання ВР, на якому можуть розглянути питання щодо уряду.
  • Верховна Рада збереться о 16 годині 4 березня.
  • За інформацією співрозмовників УП в Офісі президента, на позачерговому засіданні ВР, скоріш за все, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.
  • Згодом апарат ВР оприлюднив порядок денний позачергового пленарного засідання, ще зазначено, що 4 березня серед іншого планується розгляд  питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.

Українська правда
Теми: Гончарук Андрій Єрмак Кабінет міністрів Офіс президента


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Заява Гончарука про відставку не надходила - Разумков 1 березня 2020, 12:36
У середу ВР голосуватиме за відставку Гончарука – джерело 29 лютого 2020, 11:11
Відставки Гончарука хочуть 44% українців 27 лютого 2020, 15:49
Усі новини
Головні новини
Справжня весна: в середині тижня в Україні до +18
На Донбасі 1 військовий загинув і 6 постраждали
Україну попередили про дві доби з небезпечним вітром
Єрмак у Мінську назвав бажану дату обміну "всіх на всіх"
Усі новини
здоров'я

Менструація: що це таке, як пережити місячні і ПМС, в яких випадках іти до лікаря

Медицина

Як коронавірус впливає на тіло людини

дослідження

Чверть українців відмовляються від лікування через брак коштів