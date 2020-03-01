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Гончарук і Єрмак зустрілися у київському ресторані

Неділя, 1 березня 2020, 20:24
Гончарук і Єрмак у ресторані Сутра 1 березня
Christopher Miller/Twitter

Прем'єр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у київському ресторані "Сутра" у неділю ввечері.

Джерело: журналіст Крістофер Міллер у Twitter, "Українська правда"

 
Фото Крістофера Міллера

Деталі: Крістофер Міллер повідомив, що став свідком зустрічі Гончарука і Єрмака в індійському ресторані "Сутра" у Києві.

Пряма мова Міллера: "Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую".

"Щойно вони закінчили розмову і поїхали. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського".

Деталі: Журналісту BuzzFeed News Тетяні Козирєвій вдалося зняти для "Української правди" відео, як Гончарук і Єрмак залишають ресторан.

Передісторія:

  • 28 лютого президент Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання ВР, на якому можуть розглянути питання щодо уряду.
  • Верховна Рада збереться о 16 годині 4 березня.
  • За інформацією співрозмовників УП в Офісі президента, на позачерговому засіданні ВР, скоріш за все, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.
  • Згодом апарат ВР оприлюднив порядок денний позачергового пленарного засідання, ще зазначено, що 4 березня серед іншого планується розгляд  питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.

Українська правда

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Теми: ГончарукАндрій ЄрмакКабінет міністрівОфіс президента
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