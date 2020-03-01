Гончарук і Єрмак зустрілися у київському ресторані
Прем'єр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у київському ресторані "Сутра" у неділю ввечері.
Джерело: журналіст Крістофер Міллер у Twitter, "Українська правда"
Деталі: Крістофер Міллер повідомив, що став свідком зустрічі Гончарука і Єрмака в індійському ресторані "Сутра" у Києві.
Пряма мова Міллера: "Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую".
"Щойно вони закінчили розмову і поїхали. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського".
A clearer photo of Yermak and Honcharuk. They just finished up talking and left. Didn’t overhear much but did hear Igor Kolomoisky’s name. 🧐 pic.twitter.com/S96lMVhjD3— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020
Деталі: "Українській правді" вдалося зняти відео, як Гончарук і Єрмак залишають ресторан.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷♀️ Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020
Передісторія:
- 28 лютого президент Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання ВР, на якому можуть розглянути питання щодо уряду.
- Верховна Рада збереться о 16 годині 4 березня.
- За інформацією співрозмовників УП в Офісі президента, на позачерговому засіданні ВР, скоріш за все, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.
- Згодом апарат ВР оприлюднив порядок денний позачергового пленарного засідання, ще зазначено, що 4 березня серед іншого планується розгляд питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.