Гончарук і Єрмак зустрілися у київському ресторані

Прем'єр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у київському ресторані "Сутра" у неділю ввечері.

Джерело: журналіст Крістофер Міллер у Twitter, "Українська правда"

Деталі: Крістофер Міллер повідомив, що став свідком зустрічі Гончарука і Єрмака в індійському ресторані "Сутра" у Києві.

Пряма мова Міллера: "Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую".

"Щойно вони закінчили розмову і поїхали. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського".

A clearer photo of Yermak and Honcharuk. They just finished up talking and left. Didn’t overhear much but did hear Igor Kolomoisky’s name. 🧐 pic.twitter.com/S96lMVhjD3