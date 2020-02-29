Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У середу ВР голосуватиме за відставку Гончарука – джерело

Субота, 29 лютого 2020, 10:11
У середу ВР голосуватиме за відставку Гончарука – джерело

Скоріш за все, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу буде голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Джерело: співрозмовник УП в Офісі президента

Деталі: За словами джерела, на 99% на засіданні відбуватиметься голосування за відставку прем’єра.

Співрозмовник зазначив, що голосів за його відставку вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем'єра, в.о. глави Кабміну можуть призначити віцепрем'єра Дениса Шмигаля.

За даними джерела УП, у п'ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем'єру за незадовільну роботу Кабміну.

Зокрема, зауваження стосувалися падіння економіки і промвиробництва, медичної реформи, ситуації з коронавірусом та платіжок за комунальні послуги.

Гончарук, у свою чергу, нібито визнав недопрацювання Кабміну і виділив тільки трьох міністрів, до яких у нього немає зауважень, зокрема міністра юстиції Дениса Малюську.

Прем’єр також зазначив, що приймає волю президента.

Водночас джерела УП повідомляють, що Гончарук не писав нову заяву про відставку, як про це повідомляли деякі ЗМІ.

Що передувало: 28 лютого президент Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту, на якому можуть розглянути питання щодо уряду.

Верховна Рада збереться о 16 годині 4 березня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГончарукКабінет міністрівВерховна РадаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: