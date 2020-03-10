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Лідер Ірану скасував новорічне звернення через коронавірус

Вівторок, 10 березня 2020, 00:31
Лідер Ірану скасував новорічне звернення через коронавірус
Аятола Алі Хаменеї

Щоб запобігти поширенню коронавірусу верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї скасував свою промову у місті Мешхед на персидський новий рік 20 березня.

Джерело: Reuters

Деталі: Традиційно церемонія виступу лідера Ісламської революції відбувається у перший день нового року. Проте цьогорічне звернення було вирішено скасувати за рекомендацією органів охорони здоров’я Ірану. Таким чином влада хоче мінімізувати масові зібрання людей. 

У понеділок міністерство охорони здоров’я країни оголосило про 237 смерті від китайського коронавірусу COVID-2019. Окрім того, заразилась вірусом 7161 особа. 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірусІран
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