Лідер Ірану скасував новорічне звернення через коронавірус
Щоб запобігти поширенню коронавірусу верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї скасував свою промову у місті Мешхед на персидський новий рік 20 березня.
Джерело: Reuters
Деталі: Традиційно церемонія виступу лідера Ісламської революції відбувається у перший день нового року. Проте цьогорічне звернення було вирішено скасувати за рекомендацією органів охорони здоров’я Ірану. Таким чином влада хоче мінімізувати масові зібрання людей.
У понеділок міністерство охорони здоров’я країни оголосило про 237 смерті від китайського коронавірусу COVID-2019. Окрім того, заразилась вірусом 7161 особа.
Нагадаємо:
- У всіх країнах Європейського Союзу було зафіксовано випадки зараження китайським коронавірусом.
- Зокрема Італія перша країна, яка розширює заходи боротьби з коронавірусом, що передбачають заборону на публічні зібрання на всю країну.