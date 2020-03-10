Лидер Ирана отменил новогоднее обращение из-за коронавируса
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Вторник, 10 марта 2020, 01:31
Чтобы предотвратить распространение коронавируса верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил свою речь в городе Мешхед на персидский новый год 20 марта.
Источник: Reuters
Детали: Традиционно церемония выступления лидера Исламской революции происходит в первый день нового года. Однако нынешнее обращение было решено отменить по рекомендации органов здравоохранения Ирана. Таким образом власти хотят минимизировать массовые собрания людей.
В понедельник министерство здравоохранения страны объявило о 237 смерти от китайского коронавируса COVID-2019. Кроме того, заразился вирусом 7161 человек.
Напомним:
- Во всех странах Европейского Союза были зафиксированы случаи заражения китайским коронавируса.
- В частности Италия стала первой страной, которая расширяет меры борьбы с коронавирусом, предусматривающие запрет на публичные собрания на всю страну.
Украинская правда
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