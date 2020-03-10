У Канаді зафіксували першу жертву коронавірусу

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Вівторок, 10 березня 2020, 02:40

У Канаді від китайського коронавірусу COVID-2019 помер 80-річний мешканець будинку для літніх людей.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Про це розповіла офіцер із питань охорони здоров’я провінції Британська Колумбія Бонні Генрі. За її словами, померлий раніше мав проблеми із здоров’ям. 

Окрім того, у тому ж будинку для літніх також заразилась 70-річна жінка. Протягом вихідних вона перебувала у тяжкому стані. У понеділок хвора пішла на поправку. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірус Канада


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