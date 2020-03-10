У Канаді зафіксували першу жертву коронавірусу
Вівторок, 10 березня 2020, 01:40
У Канаді від китайського коронавірусу COVID-2019 помер 80-річний мешканець будинку для літніх людей.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Про це розповіла офіцер із питань охорони здоров’я провінції Британська Колумбія Бонні Генрі. За її словами, померлий раніше мав проблеми із здоров’ям.
Окрім того, у тому ж будинку для літніх також заразилась 70-річна жінка. Протягом вихідних вона перебувала у тяжкому стані. У понеділок хвора пішла на поправку.
Нагадаємо:
- У всіх країнах Європейського Союзу було зафіксовано випадки зараження китайським коронавірусом.
- Зокрема Італія перша країна, яка розширює заходи боротьби з коронавірусом, що передбачають заборону на публічні зібрання на всю країну.
Українська правда