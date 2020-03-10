В Канаде зафиксировали первую жертву коронавируса

В Канаде от китайского коронавируса COVID-2019 умер 80-летний житель дома престарелых.

Источник: "Укринформ"

Детали: Об этом рассказала офицер по вопросам здравоохранения провинции Британская Колумбия Бонни Генри. По ее словам, в умершего раньше были проблемы со здоровьем.

Кроме того, в том же доме престарелых заразилась 70-летняя женщина. На выходных она находилась в тяжелом состоянии. В понедельник больная пошла на поправку.

Напомним: