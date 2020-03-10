В Канаде зафиксировали первую жертву коронавируса

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Вторник, 10 марта 2020, 02:40

В Канаде от китайского коронавируса COVID-2019 умер 80-летний житель дома престарелых.

Источник: "Укринформ"

Детали: Об этом рассказала офицер по вопросам здравоохранения провинции Британская Колумбия Бонни Генри. По ее словам, в умершего раньше были проблемы со здоровьем.

Кроме того, в том же доме престарелых заразилась 70-летняя женщина. На выходных она находилась в тяжелом состоянии. В понедельник больная пошла на поправку.

Напомним:

  • Во всех странах Европейского Союза были зафиксированы случаи заражения китайским коронавируса.
  • В частности Италия стала первой страной, которая расширяет меры борьбы с коронавирусом, предусматривающие запрет на публичные собрания на всю страну.

Украинская правда
Темы: коронавирус Канада


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