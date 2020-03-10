Коронавірус в Китаї пішов на спад: за добу 19 нових хворих

За минулу добу в Китаї зафіксували 17 смертей від коронавірусу та 19 випадків інфікування.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на Держкомітет з охорони здоров’я КНР, карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: За весь час поширення вірусу у Китаї нарахували 80 754 випадки зараження. Летальних випадків зареєстрували 3136.

Усього там вилікувались 59 885 осіб. Також на лікуванні перебувають понад 17 тисяч осіб, стан 4,7 тисяч інфікованих вважається тяжким.

Наразі Китай працює на тим, щоб запобігти проникненню коронавірусу з-за кордону.

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