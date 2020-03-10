Коронавірус в Китаї пішов на спад: за добу 19 нових хворих

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Вівторок, 10 березня 2020, 06:16

За минулу добу в Китаї зафіксували 17 смертей від коронавірусу та 19 випадків інфікування.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на Держкомітет з охорони здоров’я КНР, карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: За весь час поширення вірусу у Китаї нарахували 80 754 випадки зараження. Летальних випадків зареєстрували 3136. 

Усього там вилікувались 59 885 осіб. Також на лікуванні перебувають понад 17 тисяч осіб, стан 4,7 тисяч інфікованих вважається тяжким. 

Наразі Китай працює на тим, щоб запобігти проникненню коронавірусу з-за кордону. 

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Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай


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