Коронавирус в Китае пошел на спад: за сутки 19 новых больных

210 просмотров
Вторник, 10 марта 2020, 06:16

За прошедшие сутки в Китае зафиксировали 17 смертей от коронавируса и 19 случаев инфицирования.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Госкомитет по охране здоровья КНР, карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За все время распространения вируса в Китае насчитали 80754 случая заражения. Летальных случаев зарегистрировали 3136.

Всего там вылечились 59885 человек. Также на лечении находятся более 17 тысяч человек, состояние 4,7 инфицированных считается тяжелым.

Сейчас Китай работает над тем, чтобы предотвратить проникновение коронавируса из-за рубежа.

Читайте также: Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готов ности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 2 тысячи человек 10 марта 2020, 03:58
В Канаде зафиксировали первую жертву коронавируса 10 марта 2020, 02:40
Лидер Ирана отменил новогоднее обращение из-за коронавируса 10 марта 2020, 01:31
Все новости
Главные новости
Италия расширяет карантин на всю страну
Израиль вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы
Теперь коронавирус обнаружен во всех странах ЕС
Левин затягивает решение об экстрадиции – Трепак
Все новости
Фотопроект

Фотограф фотографировал 4 сестер 43 года подряд

советы

Как говорить с детьми о коронавирусе

Опыт

Как действительно выглядит тело после родов? Две искренние истории женщин

Поиск по сайту
Архив
Весь архів