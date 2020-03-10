Коронавирус в Китае пошел на спад: за сутки 19 новых больных

За прошедшие сутки в Китае зафиксировали 17 смертей от коронавируса и 19 случаев инфицирования.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Госкомитет по охране здоровья КНР, карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За все время распространения вируса в Китае насчитали 80754 случая заражения. Летальных случаев зарегистрировали 3136.

Всего там вылечились 59885 человек. Также на лечении находятся более 17 тысяч человек, состояние 4,7 инфицированных считается тяжелым.

Сейчас Китай работает над тем, чтобы предотвратить проникновение коронавируса из-за рубежа.

Читайте также: Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готов ности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним: