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Коронавирус в Китае пошел на спад: за сутки 19 новых больных

Вторник, 10 марта 2020, 05:16
Коронавирус в Китае пошел на спад: за сутки 19 новых больных

За прошедшие сутки в Китае зафиксировали 17 смертей от коронавируса и 19 случаев инфицирования.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Госкомитет по охране здоровья КНР, карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За все время распространения вируса в Китае насчитали 80754 случая заражения. Летальных случаев зарегистрировали 3136.

Всего там вылечились 59885 человек. Также на лечении находятся более 17 тысяч человек, состояние 4,7 инфицированных считается тяжелым.

Сейчас Китай работает над тем, чтобы предотвратить проникновение коронавируса из-за рубежа.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Украинская правда
Темы: коронавирусКитай
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