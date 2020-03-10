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На Донбасі ворог 10 разів відкривав вогонь – ООС

Вівторок, 10 березня 2020, 06:20
На Донбасі ворог 10 разів відкривав вогонь – ООС

9 березня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів один український військовий зазнав бойового ураження. 

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Російські найманці стріляли біля Авдіївки, Широкиного, Гнутово, Зайцевого, Водяного та інших населених пунктів.

Нагадаємо:

  • 8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу один український військовий загинув, п'ятеро отримали поранення та один – бойове ураження.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаООСОб'єднані сили на Донбасі
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