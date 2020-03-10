На Донбасі ворог 10 разів відкривав вогонь – ООС
9 березня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів один український військовий зазнав бойового ураження.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".
Деталі: Російські найманці стріляли біля Авдіївки, Широкиного, Гнутово, Зайцевого, Водяного та інших населених пунктів.
Нагадаємо:
- 8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу один український військовий загинув, п'ятеро отримали поранення та один – бойове ураження.