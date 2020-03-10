На Донбассе враг 10 раз открывал огонь – ООС
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Вторник, 10 марта 2020, 07:20
9 марта боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил боевую травму.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Детали: Российские наемники стреляли у Авдеевки, Широкино, Гнутово Зайцево, Водяного и других населенных пунктов.
Напомним:
- 8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки один украинский военный погиб, пятеро получили ранения и один - боевое поражение.
Украинская правда
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