На Донбассе враг 10 раз открывал огонь – ООС

9 марта боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил боевую травму.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Российские наемники стреляли у Авдеевки, Широкино, Гнутово Зайцево, Водяного и других населенных пунктов.

Напомним: