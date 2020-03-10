ОАСК не розглянув "заяву Гончарука" через відсутність паспортних даних

Окружний адміністративний суд міста Києва не розглянув заяву, у якій містилась вимога заборонити Верховній Раді розглядати питання про звільнення Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, що було подана нібито від його імені невідомо ким.

Джерело: ухвала суду, опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень

Дослівно в ухвалі: "Відповідно до ч. 7 ст. 154 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 152 цього Кодексу, повертає її заявнику без розгляду, про що постановляє ухвалу".

Деталі: Зокрема, в ухвалі вказано, що заявником не було вказано в заяві реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер і серію паспорта, що фактично позбавляє суд можливості встановити особу заявника.

Також, згідно з ухвалою, заявник не зазначив зміст позовних вимог, з якими позивач збирається звернутися до суду, та не сплатив судовий збір.

Що цьому передувало: