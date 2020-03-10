ОАСК не розглянув "заяву Гончарука" через відсутність паспортних даних
Окружний адміністративний суд міста Києва не розглянув заяву, у якій містилась вимога заборонити Верховній Раді розглядати питання про звільнення Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, що було подана нібито від його імені невідомо ким.
Джерело: ухвала суду, опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень
Дослівно в ухвалі: "Відповідно до ч. 7 ст. 154 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 152 цього Кодексу, повертає її заявнику без розгляду, про що постановляє ухвалу".
Деталі: Зокрема, в ухвалі вказано, що заявником не було вказано в заяві реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер і серію паспорта, що фактично позбавляє суд можливості встановити особу заявника.
Також, згідно з ухвалою, заявник не зазначив зміст позовних вимог, з якими позивач збирається звернутися до суду, та не сплатив судовий збір.
Що цьому передувало:
- 3 березня пресслужба ОАСК повідомила, що суду надійшла заява від імені Гончарука, в якій він вимагає заборонити парламенту розглядати його відставку.
- Прессекретар Гончарука Діана Давітян заявила УП, що це неправда. Згодом таку ж інформацію оприлюднили на сайті Кабміну.
- Після цього всього з сайту ОАСК видалили інформацію про нібито позов Гончарука, а глава суду Павло Вовк повідомив, що не знає, хто подав позов в ОАСК від імені прем'єра.