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ОАСК не рассмотрел "заявление Гончарука" из-за отсутствия паспортных данных

Вторник, 10 марта 2020, 12:48
ОАСК не рассмотрел заявление Гончарука из-за отсутствия паспортных данных

Окружной административный суд города Киева не рассмотрел заявление, в котором содержалось требование запретить Верховной Раде рассматривать вопрос об увольнении Алексея Гончарука с поста премьер-министра, которое было подано якобы от его имени неизвестно кем.

Источник: постановление суда, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений

Дословно в постановлении: "В соответствии с ч. 7 ст. 154 Кодекса административного судопроизводства Украины, суд, установив, что заявление об обеспечении иска подано без соблюдения требований статьи 152 настоящего Кодекса, возвращает ее заявителю без рассмотрения, о чем выносит постановление".

Детали: В частности, в постановлении указано, что заявителем не был указан в заявлении регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также номер и серия паспорта, что фактически лишает суд возможности установить личность заявителя.

Также, согласно постановлению, заявитель не указал содержание исковых требований, с которыми истец собирается обратиться в суд, и не оплатил судебный сбор.

Что этому предшествовало:

  • 3 марта пресс-служба ОАСК сообщила, что в суд поступило заявление от имени Гончарука, в которой он требует запретить парламенту рассматривать его отставку.
  • Пресс-секретарь Гончарука Диана Давитян заявила УП, что это неправда. Впоследствии такую же информацию обнародовали на сайте Кабмина.
  • После всего этого с сайта ОАСК удалили информацию о якобы иске Гончарука, а глава суда Павел Вовк сообщил, что не знает, кто подал иск в ОАСК от имени премьера.

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