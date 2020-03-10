ОАСК не рассмотрел "заявление Гончарука" из-за отсутствия паспортных данных

Окружной административный суд города Киева не рассмотрел заявление, в котором содержалось требование запретить Верховной Раде рассматривать вопрос об увольнении Алексея Гончарука с поста премьер-министра, которое было подано якобы от его имени неизвестно кем.

Источник: постановление суда, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений

Дословно в постановлении: "В соответствии с ч. 7 ст. 154 Кодекса административного судопроизводства Украины, суд, установив, что заявление об обеспечении иска подано без соблюдения требований статьи 152 настоящего Кодекса, возвращает ее заявителю без рассмотрения, о чем выносит постановление".

Детали: В частности, в постановлении указано, что заявителем не был указан в заявлении регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также номер и серия паспорта, что фактически лишает суд возможности установить личность заявителя.

Также, согласно постановлению, заявитель не указал содержание исковых требований, с которыми истец собирается обратиться в суд, и не оплатил судебный сбор.

Что этому предшествовало: