Депутат Держдуми РФ Валентина Терешкова пропонує зняти обмеження на кількість президентських термінів і дозволити знову обиратися на цю посаду чинному голові Росії Володимиру Путіну.

Джерело: Терешкова на пленарному засіданні Державної Думи Російської Федерації, ТАСС, Telegram-канал "РИА Новости", видання Meduza

Пряма мова Терешкової: "Питання стоїть не про нього (Путіна – ред.), а про нас, громадян Росії, і її майбутнє. Якщо так, то навіщо крутити і мудрувати, навіщо городити якісь штучні конструкції. Треба все чесно, відкрито і публічно передбачити.

Або взагалі прибрати обмеження по числу президентських термінів у Конституції. Або, якщо цього вимагатиме ситуація, і, найголовніше, якщо цього захочуть люди, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду вже відповідно до оновленої Конституції".

Деталі: Колишня космонавтка сказала, що не знає, чи готовий Путін балотуватися на новий термін, але "сама наявність такої можливості для чинного президента, з огляду на його потужний авторитет, – це стабілізуючий фактор для суспільства, для розвитку країни, проведення перетворень".

Терешкова назвала таку конституційну норму "гарантією стійкості" як усередині країни, так і за її межами.

На її думку, це також "охолодить запал тих, хто вже намагається інтригувати, розхитувати ситуацію".

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін оголосив перерву в засіданні Держдуми для обговорення цієї пропозиції.

Президент Росії Володимир Путін приїде в Держдуму після 15:00 за московським часом (14-тої за київським).

Коментар спікера Держдуми: "Поправка, яку озвучила Валентина Володимирівна, вимагає, по-перше, консультацій із чинним президентом, тому що про нього йдеться. І правильно було б запитати його думку. Також правильно буде провести консультації з керівниками політичних фракцій і, звісно, підготувати саму поправку".

Інші подробиці: Лідер фракції "Єдиної Росії" Сергій Нєвєров заявив, що його однопартійці готові підтримати пропозицію Терешкової.

Ця поправка дозволить Володимиру Путіну залишитися президентом Росії назавжди.

У здания Госдумы представители партии "Яблоко" (@yabloko) проводят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. На фото: председатель "Яблока" Николай Рыбаков. pic.twitter.com/kaNk4Y1uy4 — bbcrussian (@bbcrussian) March 10, 2020

Цьому передувало: Лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував провести 20 вересня 2020 року дострокові парламентські вибори. Держдума погодилася розглянути таку поправку.

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