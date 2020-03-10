В Госдуме предложили "не мудрить" и дать Путину неограниченное количество сроков

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Вторник, 10 марта 2020, 13:51

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предлагает снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе России Владимиру Путину.

Источник: Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации, ТАСС, Telegram-канал "РИА Новости", издание Meduza

Прямая речь Терешковой: "Вопрос стоит не о нем (Путине – ред.), а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть.

Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией".

Детали: Бывшая космонавтка сказала, что не знает, готов ли Путин баллотироваться на новый срок, но "само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, – это стабилизирующий фактор для общества, для развития страны, проведения преобразований".

Терешкова назвала такую конституционную норму "гарантией устойчивости" как внутри страны, так и за ее пределами.

По ее мнению, это также "охладит пыл тем, кто уже пытается интриговать, раскачивать ситуацию".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения этого предложения.

Президент России Владимир Путин приедет в Госдуму после 15:00 по московскому времени (14-ти по киевскому).

Комментарий спикера Госдумы: "Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет. И правильно было бы спросить его мнение. Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций и, конечно, подготовить саму поправку".

Другие подробности: Лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что его однопартийцы готовы поддержать предложение Терешковой. 

Эта поправка позволит Владимиру Путину остаться президентом России навсегда. 

Этому предшествовало: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести 20 сентября 2020 года досрочные парламентские выборы. Госдума согласилась рассмотреть такую поправку.

Предыстория:

  1. 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
  2. 23 января состоялось первое чтение поправок – осталось еще два.
  3. 10 марта Госдума рассматривает законопроект о поправке к Конституции во втором чтении.
  4. Третье чтение может состояться уже 11 марта. В тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой его направят на рассмотрение представительных органов субъектов РФ.
  5. 22 апреля планируется провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.

Темы: Росcия Путин


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