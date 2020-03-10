Депутат Госдумы Валентина Терешкова предлагает снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе России Владимиру Путину.

Источник: Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации, ТАСС, Telegram-канал "РИА Новости", издание Meduza

Прямая речь Терешковой: "Вопрос стоит не о нем (Путине – ред.), а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть.

Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией".

Детали: Бывшая космонавтка сказала, что не знает, готов ли Путин баллотироваться на новый срок, но "само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, – это стабилизирующий фактор для общества, для развития страны, проведения преобразований".

Терешкова назвала такую конституционную норму "гарантией устойчивости" как внутри страны, так и за ее пределами.

По ее мнению, это также "охладит пыл тем, кто уже пытается интриговать, раскачивать ситуацию".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения этого предложения.

Президент России Владимир Путин приедет в Госдуму после 15:00 по московскому времени (14-ти по киевскому).

Комментарий спикера Госдумы: "Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет. И правильно было бы спросить его мнение. Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций и, конечно, подготовить саму поправку".

Другие подробности: Лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что его однопартийцы готовы поддержать предложение Терешковой.

Эта поправка позволит Владимиру Путину остаться президентом России навсегда.

У здания Госдумы представители партии "Яблоко" (@yabloko) проводят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. На фото: председатель "Яблока" Николай Рыбаков. pic.twitter.com/kaNk4Y1uy4 — bbcrussian (@bbcrussian) March 10, 2020

Этому предшествовало: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести 20 сентября 2020 года досрочные парламентские выборы. Госдума согласилась рассмотреть такую поправку.

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