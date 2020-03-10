49 українців на борту лайнера Grand Princess, де виявили спалах коронавірусу, не мають ознак хвороби.

Джерело: директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі Українській правді

Пряма мова: "8-9 березня консулом Генерального консульства України в Сан-Франциско було проведено телефонні розмови із зазначеними громадянами України. В ході бесіди було з’ясовано, що українці наразі не мають ознак інфікування на коронавірус".

Деталі: За словами дипломата, також в українців відсутні нарікання на умови перебування на борту круїзного лайнера.

Він розповів, що зараз проходить перевірка пасажирів судна на наявність ознак коронавірусу COVID-2019. За інформацію Державного Департаменту США, на борту лайнера знаходиться 49 громадян України, з них 47 – члени екіпажу та 2 пасажирів.

За даними Держдепу, громадян США буде евакуйовано на карантин до військових баз штату Каліфорнія, а іноземці, у тому числі й українці, перебуватимуть на судні до моменту вирішення питання їхнього повернення додому.

Що було раніше: Біля узбережжя американської Каліфорнії на круїзному лайнері Grand Princess у 21 пасажира був діагностований Covid-2019.

Згодом з'ясувалося, що на судні перебувають 49 громадян України. Всього на борту 3500 осіб, громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).