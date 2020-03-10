Коронавірус на Grand Princess: в МЗС повідомили про стан здоров'я українців

1053 перегляди
Вівторок, 10 березня 2020, 15:58

49 українців на борту лайнера Grand Princess, де виявили спалах коронавірусу, не мають ознак хвороби.

Джерело: директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі Українській правді

Пряма мова: "8-9 березня консулом Генерального консульства України в Сан-Франциско було проведено телефонні розмови із зазначеними громадянами України. В ході бесіди було з’ясовано, що українці наразі не мають ознак інфікування на коронавірус".

Деталі: За словами дипломата, також в українців відсутні нарікання на умови перебування на борту круїзного лайнера.

Він розповів, що зараз проходить перевірка пасажирів судна на наявність ознак коронавірусу COVID-2019. За інформацію Державного Департаменту США, на борту лайнера знаходиться 49 громадян України, з них 47 – члени екіпажу та 2 пасажирів.

За даними Держдепу, громадян США буде евакуйовано на карантин до військових баз штату Каліфорнія, а іноземці, у тому числі й українці, перебуватимуть на судні до моменту вирішення питання їхнього повернення додому.

Що було раніше: Біля узбережжя американської Каліфорнії на круїзному лайнері Grand Princess у 21 пасажира був діагностований Covid-2019.

Згодом з'ясувалося, що на судні перебувають 49 громадян України. Всього на борту 3500 осіб, громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірус транспорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус 10 березня 2020, 15:44
Ryanair повністю призупиняє авіасполучення з Італією  10 березня 2020, 15:33
Лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через поширення коронавірусу 10 березня 2020, 15:21
Усі новини
Головні новини
Путіну відкрили шлях для переобрання президентом
Суд обрав Федині запобіжний захід
Затримали "тітушку", причетного до вбивства майданівця Вербицького
У Держдумі запропонували "не мудрувати" й дати Путіну правити вічно
Усі новини
безпека

Ефірні олії часто спричинюють отруєння. Правила безпеки

Культура

Тарас Шевченко: чому він став поетом №1 в Україні та чи справді ми його знаємо

інтерв'ю

Директорка "Міс Україна Всесвіт": Наше суспільство ще не готове до нових стандартів краси