49 украинцев на борту лайнера Grand Princess, где обнаружили вспышку коронавируса, не имеют признаков болезни.

Источник: директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "8-9 марта консулом Генерального консульства Украины в Сан-Франциско были проведены телефонные разговоры с указанными гражданами Украины. В ходе беседы было выяснено, что украинцы на данный момент не имеют признаков инфицирования коронавирусом".

Детали: По словам дипломата, также у украинцев отсутствуют жалобы на условия пребывания на борту круизного лайнера.

Он рассказал, что сейчас проходит проверка пассажиров судна на наличие признаков коронавируса COVID-2019. По информации Государственного департамента США, на борту лайнера находятся 49 граждан Украины, из них 47 - члены экипажа и 2 пассажира.

По данным Госдепа, граждане США будут эвакуированы на карантин на военные базы штата Калифорния, а иностранцы, в том числе и украинцы, будут находиться на судне до момента решения вопроса их возвращения домой.

Что было раньше: У побережья американского штата Калифорния на круизном лайнере Grand Princess у 21 пассажира был диагностирован Covid-2019.

Впоследствии выяснилось, что на судне находятся 49 граждан Украины. Всего на борту 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).