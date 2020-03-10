Не вийшов з коми: у госпіталі помер тяжкопоранений на Донбасі боєць
У військово-медичному клінічному центрі помер 23-річний військовослужбовець Богдан Петренко, якого доставили 4 березня з важким пораненням у голову.
Джерело: інформацію підтвердили у військовому госпіталі, "Укрінформ"
Пряма мова: "Військовослужбовця доправили у госпіталь 4 березня після важкого поранення в голову. Після операції не вийшов із коми".
Деталі: Поранений знаходився у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону на Харківщині.
Військовий був родом із Фастівського району Київської області, служив у складі 72-ї окремої механізованої бригади в Луганській області.
Що було раніше: 4 березня повідомлялося про одного важкопораненого бійця ЗСУ.