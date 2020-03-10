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Не вийшов з коми: у госпіталі помер тяжкопоранений на Донбасі боєць

Вівторок, 10 березня 2020, 16:52
Не вийшов з коми: у госпіталі помер тяжкопоранений на Донбасі боєць

У військово-медичному клінічному центрі помер 23-річний військовослужбовець Богдан Петренко, якого доставили 4 березня з важким пораненням у голову.

Джерело: інформацію підтвердили у військовому госпіталі, "Укрінформ"

Пряма мова: "Військовослужбовця доправили у госпіталь 4 березня після важкого поранення в голову. Після операції не вийшов із коми".

Деталі: Поранений знаходився у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону на Харківщині. 

Військовий був родом із Фастівського району Київської області, служив у складі 72-ї окремої механізованої бригади в Луганській області.

 
фото: сайт "Укрінформ"

Що було раніше: 4 березня повідомлялося про одного важкопораненого бійця ЗСУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСвійнаДонбас
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