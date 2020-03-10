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Не вышел из комы: в госпитале умер тяжелораненый на Донбассе боец

Вторник, 10 марта 2020, 16:52
Не вышел из комы: в госпитале умер тяжелораненый на Донбассе боец

В военно-медицинском клиническом центре скончался 23-летний военнослужащий Богдан Петренко, которого доставили 4 марта с тяжелым ранением в голову.

Источник: информацию подтвердили в военном госпитале, "Укринформ"

Прямая речь: "Военнослужащего доставили в госпиталь 4 марта после тяжелого ранения в голову. После операции не вышел из комы".

Детали: Раненый находился в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харьковской области.

Военный был родом из Фастовского района Киевской области, служил в составе 72-й отдельной механизированной бригады в Луганской области.

 
фото: сайт "УкрИнформ"

Что было раньше: 4 марта сообщалось об одном тяжело раненном бойце ВСУ.

Темы: ООСвойнаДонбасс
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