В Україні "відмивали" російські комплектуючі для продажу в Азію – СБУ

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Вівторок, 10 березня 2020, 18:04

Служба безпеки блокувала механізм незаконного вивезення за межі України товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов`язковому державному експортному контролю.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, харківські компанії незаконно ввозили з РФ агрегати та вузли до бронетехніки й бойових літаків. На місці зловмисники підробляли документи, ніби товар українського виробництва, та відправляли до Азії під виглядом сільгосптехніки та електроустаткування.

Правоохоронці затримали нелегальний вантаж у зоні митного посту "Борисполя". Серед вилучених товарів військового призначення знайшли станції живлення танкових стабілізаторів, перетворювачі систем керування вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80, а також електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.

Попередня вартість виявлених військових товарів становить понад $1 мільйон. Зловмисникам загрожує відкриття кримінального провадження за статтею 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: 2 березня контррозвідники СБУ викрили посадовців ДП "Житомирський бронетанковий завод" на зловживаннях із державними коштами під час закупівлі запчастин сумнівної якості.

Українська правда
Теми: СБУ Росія відмивання коштів Азія


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