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В Украине "отмывали" российские комплектующие для продажи в Азии – СБУ

Вторник, 10 марта 2020, 17:04
В Украине отмывали российские комплектующие для продажи в Азии – СБУ

Служба безопасности блокировала механизм незаконного вывоза за пределы Украины товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Источник: пресс служба СБУ

Детали: По данным следствия, харьковские компании незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевым самолетам. На месте злоумышленники подделывали документы, как будто товар украинского производства, и отправляли в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования.

Правоохранители задержали нелегальный груз в зоне таможенного поста аэропорта "Борисполь". Среди изъятых товаров военного назначения нашли станции питания танковых стабилизаторов, преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80, а также электрогидравлические клапаны, входящие в состав систем управления боевых самолетов.

Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров составляет более $1 млн. Злоумышленникам грозит открытие уголовного производства по статье 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: 2 марта контрразведчики СБУ разоблачили должностных лиц ГП "Житомирский бронетанковый завод" на злоупотреблениях с государственными средствами при закупке запчастей сомнительного качества.

Украинская правда

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Темы: СБУРосcияотмывание денегАзия
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