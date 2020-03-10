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Двоє загиблих і семеро поранених: зросла кількість жертв атаки бойовиків

Вівторок, 10 березня 2020, 17:55
Двоє загиблих і семеро поранених: зросла кількість жертв атаки бойовиків

У понеділок, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі. Загинули двоє бійців, ще семеро поранені.

Джерело: повідомлення пресслужби операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Напад стався поблизу населеного пункту Піски. Один український захисник загинув на місці, згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень.

Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням. Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу позицій ОС ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Усі поранені перебувають у військово-медичних закладах.

За даними пресслужби, упродовж понеділка збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Передісторія:

Раніше у понеділок штабу ООС повідомив, що 10 березня російські окупаційні війська атакували позиції українських захисників на донецькому напрямку.

Зазначалося, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у військовий вантажний автомобіль ООС один військовослужбовець загинув і четверо зазнали поранень.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасжертвинадзвичайна подія
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