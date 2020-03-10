Двое погибших и семеро раненых: увеличилось число жертв атаки боевиков

В понедельник, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил на Донбассе. Погибли двое бойцов, еще семеро ранены.

Источник: сообщение пресс-службы операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Нападение произошло вблизи населенного пункта Пески. Один украинский защитник погиб на месте, впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений.

Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вражеского обстрела позиций ОС еще один военнослужащий получил боевое травмирования.

Все пострадавшие находятся в военно-медицинских учреждениях.

По данным пресс-службы, в течение понедельника вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Предыстория:

Ранее в понедельник штаб ООС сообщил, что 10 марта российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на донецком направлении.

Отмечалось, что в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в военный грузовой автомобиль ООС один военнослужащий погиб и четверо получили ранения.