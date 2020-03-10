Противник пішов в атаку на донецькому напрямку, є втрати

10 березня російські окупаційні війська атакували позиції українських захисників на донецькому напрямку.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Російські окупанти вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, зокрема, з мінометів калібру 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Дослівно: "Наразі бій закінчився. Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь".

Деталі: Крім того, противник обстріляв із протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів ООС.

Зазначається, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників.

За попередньою інформацією Міноборони, станом на 12.30 один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень.

За даними журналіста Юрія Бутусова, бій відбувався в Пісках і під Авдіївкою.

Чому це важливо: В останні дні спостерігається загострення обстановки на фронті. 8 березня бойовики обстріляли вантажний автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу: один військовий загинув, двоє зазнали поранень, один отримав бойове ураження.

9 березня поблизу Талаківки російські окупанти скинули на автомобіль медиків гранати з безпілотника.