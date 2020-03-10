Противник пішов в атаку на донецькому напрямку, є втрати

23877 переглядів
Вівторок, 10 березня 2020, 13:11
Бій закінчився, втрати уточнюються
Ілюстративне фото

10 березня російські окупаційні війська атакували позиції українських захисників на донецькому напрямку.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Російські окупанти вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, зокрема, з мінометів калібру 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Дослівно: "Наразі бій закінчився. Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь".

Деталі: Крім того, противник обстріляв із протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів ООС.

Зазначається, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників.

За попередньою інформацією Міноборони, станом на 12.30 один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень.

За даними журналіста Юрія Бутусова, бій відбувався в Пісках і під Авдіївкою.

Чому це важливо: В останні дні спостерігається загострення обстановки на фронті. 8 березня бойовики обстріляли вантажний автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу: один військовий загинув, двоє зазнали поранень, один отримав бойове ураження. 

9 березня поблизу Талаківки російські окупанти скинули на автомобіль медиків гранати з безпілотника.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Донбасі ворог 10 разів відкривав вогонь – ООС 10 березня 2020, 07:20
Бойовики атакували машину військових медиків: скинули гранати з безпілотника 9 березня 2020, 15:16
ООС: один військовий загинув, п'ятеро отримали поранення та один – бойове ураження 9 березня 2020, 07:08
Усі новини
Головні новини
Противник пішов в атаку на донецькому напрямку, є втрати
Уряд Шмигаля призначив тимчасового міністра освіти
Люстрований прокурор Києва повернувся в своє крісло
Прикордонники заборонили в’їзд в Україну члену "Єдиної Росії"
Усі новини
поради

Як говорити з дітьми про коронавірус

Досвід

Як 15 хвилин на день віч-на-віч з дитиною зроблять життя спокійнішим

holiday

20 цитат, які надихнуть вас на правильне привітання з 8 березня