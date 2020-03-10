Коронавирус: В Киев поступили быстрые тесты - Кличко

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Вторник, 10 марта 2020, 19:29

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по 7 определенных базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус".

Детали: Также мэр отметил, что до конца недели в Киев поступит оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах.

Напомним: 

  • В Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек. Результаты тестов у 6 граждан не подтвердили заболевания COVID-19.
  • 7 и 9 марта в Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали еще двух мужчин, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания.

Украинская правда
Темы: коронавирус Киев Виталий Кличко


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