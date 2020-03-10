Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по 7 определенных базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус".

Детали: Также мэр отметил, что до конца недели в Киев поступит оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах.

Напомним: