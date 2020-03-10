Коронавирус: В Киев поступили быстрые тесты - Кличко
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Вторник, 10 марта 2020, 19:29
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город.
Источник: Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по 7 определенных базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус".
Детали: Также мэр отметил, что до конца недели в Киев поступит оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах.
Напомним:
- В Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек. Результаты тестов у 6 граждан не подтвердили заболевания COVID-19.
- 7 и 9 марта в Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали еще двух мужчин, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания.
Украинская правда
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